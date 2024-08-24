Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1759 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,177,120
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полушка
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1759 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Александр за 300 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 86 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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