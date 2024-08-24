5 рублей 1759 года СПБ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1759 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1407 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.

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