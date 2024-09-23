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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1759 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 10 рублей 1759 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 10 рублей 1759 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,478

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1759 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Александр за 150000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия 10 рублей 1759 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 10 рублей 1759 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU58
Цена
150000 $
Цена в валюте аукциона 150000 USD
Россия 10 рублей 1759 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1759 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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