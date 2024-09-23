Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1759 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,478
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 10 рублей
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1759 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Александр за 150000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- SINCONA (1)
- Александр (1)
Где продать?
Для продажи 10 рублей 1759 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск