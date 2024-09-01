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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1759 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 копеек 1759 года СПБ "Орел в облаках" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1759 года СПБ "Орел в облаках" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,21 гр
  • Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 881,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1759 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 100000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Holmasto - October 15, 2022
Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 копеек 1759 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1759 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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