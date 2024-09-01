Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1759 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,21 гр
- Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
- Диаметр 13,5 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 881,800
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1759 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 100000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (3)
- Goldberg (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Heritage (4)
- Holmasto (1)
- iNumis (1)
- Katz (6)
- Künker (4)
- La Galerie Numismatique (1)
- MS67 (1)
- MUNZE (3)
- Niemczyk (1)
- Nihon (1)
- Rare Coins (10)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (9)
- SINCONA (2)
- Stack's (2)
- Teutoburger (1)
- Universum Coins GmbH (4)
- Александр (12)
- Империя (6)
- Имперская монета (12)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1759 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск