5 копеек 1759 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1759 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 100000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.

Сохранность UNC (14) AU (14) XF (37) VF (21) F (2) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS62 (7) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (6) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (6) XF40 (3) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (1) F15 (2) DETAILS (1) Сервис RNGA (1) ННР (1) PCGS (4) NGC (13)

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