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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1758 года ММ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 копеек 1758 года ММ - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1758 года ММ - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт сетчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1758 года со знаком ММ. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Имперская монета за 15925 RUB. Торги состоялись 30 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность F15
Цена
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Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
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Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 5 копеек 1758 ММ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F15
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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