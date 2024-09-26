5 копеек 1758 года ММ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1758 года со знаком ММ. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Имперская монета за 15925 RUB. Торги состоялись 30 ноября 2021.

Сохранность XF (7) VF (16) F (7) VG (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) XF45 (2) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (2) F15 (3) BN (1) Сервис RNGA (1)

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