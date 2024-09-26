Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1758 года ММ (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт сетчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1758 года со знаком ММ. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Имперская монета за 15925 RUB. Торги состоялись 30 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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