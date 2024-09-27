Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1758 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт сетчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург, Сестрорецк
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1758 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском, Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
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