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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1758 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1758 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1758 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт сетчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург, Сестрорецк
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1758 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском, Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1758 на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1758 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1758 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1758 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 5 копеек 1758 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1758 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 5 копеек 1758 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1758 на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1758 на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1758 на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1758 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1758 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1758 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1758 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1758 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1758 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1758 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1758 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1758 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1758 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1758 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1758 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1758 на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1758 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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