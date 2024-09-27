5 копеек 1758 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1758 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском, Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность UNC (8) AU (15) XF (39) VF (47) F (7) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (3) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (4) AU50 (3) XF45 (5) XF40 (6) VF35 (7) VF30 (1) VF25 (2) BN (6) Сервис RNGA (2) NGC (2) ННР (1) PCGS (2)

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