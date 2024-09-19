Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1761 года ММ (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт сетчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1761 года со знаком ММ. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1100 PLN. Торги состоялись 24 июня 2022.
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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