5 копеек 1761 года ММ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1761 года со знаком ММ. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1100 PLN. Торги состоялись 24 июня 2022.

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