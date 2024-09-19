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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1761 года ММ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 копеек 1761 года ММ - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1761 года ММ - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт сетчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1761 года со знаком ММ. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1100 PLN. Торги состоялись 24 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе CNG - January 1, 2019
Продавец CNG
Дата 1 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 ММ на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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