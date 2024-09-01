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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1757 года ЕМ. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1757 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1757 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 47 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1757 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1757 ЕМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
564 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 5 копеек 1757 ЕМ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
1015 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Россия 5 копеек 1757 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1757 ЕМ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 5 копеек 1757 ЕМ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 5 копеек 1757 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS65
Цена
******
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Россия 5 копеек 1757 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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