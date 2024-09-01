Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1757 года ЕМ. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 47 мм
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1757 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
564 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS65
Цена
******
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Где продать?
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