5 копеек 1757 года СПМ. Новодел (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1757 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 7400 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.

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