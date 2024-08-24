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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1757 года СПМ. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1757 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1757 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 45 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1757 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 7400 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
Россия 5 копеек 1757 СПМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия 5 копеек 1757 СПМ на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
1671 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Россия 5 копеек 1757 СПМ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS64
Цена
******
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Россия 5 копеек 1757 СПМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1757 СПМ на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1757 СПМ на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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