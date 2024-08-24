Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1757 года СПМ. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 45 мм
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1757 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 7400 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Höhn (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS64
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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