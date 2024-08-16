Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1757 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 41 мм
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1757 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Baldwin's of St. James's (2)
- CNG (1)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (3)
- Künker (2)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (7)
- Russiancoin (3)
- SINCONA (5)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (9)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (7)
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск