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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1757 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1757 года Новодел Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1757 года Новодел Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 41 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1757 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1757 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1757 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1757 на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1757 на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1757 на аукционе Stack's - June 3, 2022
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1757 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1757 на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1757 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1757 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1757 на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1757 на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 5 копеек 1757 на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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