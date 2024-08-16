5 копеек 1757 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1757 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (8) UNC (33) AU (9) XF (7) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (10) MS62 (1) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (1) SP62 (1) PF65 (4) PF63 (1) DETAILS (5) BN (18) Сервис NGC (13) ННР (7) PCGS (1) RNGA (1)

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