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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1762 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1762 года ММД "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1762 года ММД "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1762
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1762 года "С шарфом" со знаком ММД. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе Александр за 185000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • HARMERS (1)
  • Künker (2)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (6)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (6)
  • Империя (1)
Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
11030 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
21670 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Künker - March 21, 2023
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS61
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия 10 рублей 1762 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1762 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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