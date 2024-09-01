Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1762 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1762
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1762 года "С шарфом" со знаком ММД. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе Александр за 185000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Gorny & Mosch (2)
- HARMERS (1)
- Künker (2)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (6)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- Александр (6)
- Империя (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
21670 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 рублей 1762 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск