10 рублей 1762 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1762 года "С шарфом" со знаком ММД. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе Александр за 185000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

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