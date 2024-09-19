Полтина 1762 года СПБ НК T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ НК T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность UNC (15) AU (12) XF (20) VF (27) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (5) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (4) AU55 (4) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (6) VF25 (3) F12 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (3) ННР (2) PCGS (3)

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