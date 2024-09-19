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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1762 года СПБ НК T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1762 года СПБ НК T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1762 года СПБ НК T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 148,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1762
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ НК T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1762 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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