Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1762 года СПБ НК T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 148,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1762
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ НК T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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