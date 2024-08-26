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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1762 года СПБ АШ "С шарфом". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1762 года СПБ АШ "С шарфом" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1762 года СПБ АШ "С шарфом" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 - 40 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ АШ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Александр за 50000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VG
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Россия 1 рубль 1762 СПБ АШ "С шарфом" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Россия 1 рубль 1762 СПБ АШ "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ АШ "С шарфом" на аукционе Александр - December 14, 2007
Россия 1 рубль 1762 СПБ АШ "С шарфом" на аукционе Александр - December 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ АШ "С шарфом" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ АШ "С шарфом" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 1 рубль 1762 СПБ АШ "С шарфом" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 1 рубль 1762 СПБ АШ "С шарфом" на аукционе Henry Seligman - April 12, 1931
Россия 1 рубль 1762 СПБ АШ "С шарфом" на аукционе Henry Seligman - April 12, 1931
Продавец Henry Seligman
Дата 12 апреля 1931
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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