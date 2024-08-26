Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1762 года СПБ АШ "С шарфом". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 - 40 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1762
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ АШ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Александр за 50000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.
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- Александр (1)
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1762 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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