1 рубль 1762 года СПБ АШ "С шарфом". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ АШ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Александр за 50000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.

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