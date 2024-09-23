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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1762 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1762 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1762 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,26 гр
  • Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,913

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1762
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5313 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 44000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
24181 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
28468 $
Цена в валюте аукциона 2200000 RUB
Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе St James’s - November 17, 2022
Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU58
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Savoca Numismatik - November 25, 2018
Продавец Savoca Numismatik
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 5 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS64
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1762 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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