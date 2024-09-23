5 рублей 1762 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5313 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 44000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (14) AU (21) XF (13) VF (4) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (2) MS61 (2) MS60 (5) AU58 (8) AU55 (2) AU50 (4) DETAILS (1) Сервис ННР (1) NGC (3) RNGA (2)

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