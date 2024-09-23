Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1762 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,26 гр
- Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,913
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1762
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5313 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 44000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
28468 $
Цена в валюте аукциона 2200000 RUB
Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Savoca Numismatik
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Где продать?
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