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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1762 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1762 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1762 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,085

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1762
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33285 проданному на аукционе Heritage Auctions за 120000 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
27838 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
65801 $
Цена в валюте аукциона 61000 EUR
Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе VL Nummus - February 10, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе VL Nummus - September 17, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1762 СПБ "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1762 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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