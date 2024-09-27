Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1762 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 32,085
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1762
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1762 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33285 проданному на аукционе Heritage Auctions за 120000 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
65801 $
Цена в валюте аукциона 61000 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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