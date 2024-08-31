Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1765 года СПБ СА T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
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Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
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