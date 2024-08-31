Полтина 1765 года СПБ СА T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (3) AU (34) XF (18) VF (23) F (7) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (7) AU50 (8) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (8) VF25 (2) F15 (6) Сервис NGC (3) RNGA (1)

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