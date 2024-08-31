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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1765 года СПБ СА T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1765 года СПБ СА T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1765 года СПБ СА T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
592 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность F15
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F15
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ СА T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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