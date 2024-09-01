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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1796 года СПБ IС (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1796 года СПБ IС - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1796 года СПБ IС - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 269,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1796 года со знаком СПБ IС. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
743 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
882 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VG
Цена
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Знак - October 26, 2018
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Знак - October 26, 2018
Продавец Знак
Дата 26 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия Полтина 1796 СПБ IС на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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