Полтина 1796 года СПБ IС (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1796 года со знаком СПБ IС. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

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