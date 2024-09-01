Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1796 года СПБ IС (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 269,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1796 года со знаком СПБ IС. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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