Полтина 1795 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1795 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Русское Наследие за 1650000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2020.

Сохранность UNC (4) AU (2) XF (12) VF (11) VG (1) G (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS61 (1) AU53 (1) XF40 (3) VF30 (3) VF20 (1) G6 (1) Сервис RNGA (3) NGC (2)

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