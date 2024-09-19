Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1795 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 148,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1795 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Русское Наследие за 1650000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2020.
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
7603 $
Цена в валюте аукциона 620000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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