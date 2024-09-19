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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1795 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1795 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1795 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 148,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1795 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Русское Наследие за 1650000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
7603 $
Цена в валюте аукциона 620000 RUB
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 78750 RUB
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VG
Цена
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность G6
Цена
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полтина 1795 СПБ АК на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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