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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1766 года СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1766 года СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1766 года СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 92,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1766 года "Без шарфа" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7192 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (2)
  • Rare Coins (4)
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  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1023 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 36500 RUB
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - April 5, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - February 21, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 21 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - December 6, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 6 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - May 26, 2016
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - May 26, 2016
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - May 31, 2013
Продавец Империя
Дата 31 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - April 16, 2010
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1766 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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