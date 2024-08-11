Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1766 года СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 92,800
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1766 года "Без шарфа" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7192 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1023 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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