Полтина 1766 года СПБ ЯI T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1766 года "Без шарфа" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7192 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

Сохранность XF (9) VF (7) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) XF40 (5) VF35 (1) VF30 (1)