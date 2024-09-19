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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1768 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1768 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1768 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1768 года "Без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Александр за 8500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
1835 $
Цена в валюте аукциона 137251 RUB
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - March 20, 2019
Продавец AURORA
Дата 20 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - October 17, 2018
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - January 30, 2018
Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1768 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1768 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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