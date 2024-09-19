Полтина 1768 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1768 года "Без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Александр за 8500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность UNC (1) AU (10) XF (8) VF (16) F (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU53 (5) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (1) VF30 (6) VF25 (1) Сервис PCGS (1) NGC (4)

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