Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1768 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1768 года "Без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Александр за 8500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
1835 $
Цена в валюте аукциона 137251 RUB
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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