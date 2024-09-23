Полтина 1765 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5355 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (3) AU (14) XF (27) VF (23) F (2) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (4) AU53 (5) XF45 (1) XF40 (5) VF35 (4) VF30 (3) VF25 (1) VF20 (2) DETAILS (1) Сервис PCGS (4) ННР (3) NGC (2)

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