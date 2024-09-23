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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1765 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1765 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1765 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 332,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5355 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
503 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полтина 1765 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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