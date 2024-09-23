Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1765 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 332,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5355 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF
Цена
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