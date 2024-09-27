Полтина 1778 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1778 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 16000 CHF. Торги состоялись 24 ноября 2014.

Сохранность UNC (6) AU (35) XF (37) VF (16) F (6) G (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (11) AU53 (6) AU50 (5) XF45 (14) XF40 (4) VF35 (1) F15 (2) DETAILS (1) Сервис RNGA (3) NGC (4)

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