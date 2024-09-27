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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1778 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1778 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1778 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1778 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 16000 CHF. Торги состоялись 24 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
954 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
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Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1778 СПБ ФЛ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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