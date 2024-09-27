Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1778 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1778 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 16000 CHF. Торги состоялись 24 ноября 2014.
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 25 октября 2023
Сохранность MS60
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
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Дата 8 марта 2023
Сохранность AU53
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Дата 14 января 2023
Сохранность AU50
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Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF45 RNGA
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Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
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