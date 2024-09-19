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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1768 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1768 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1768 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,421,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1768 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1493 проданному на аукционе H.D. Rauch за 90 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Baldwin's (1)
  • Katz (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (7)
  • Rauch (3)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (2)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (4)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность F
Цена
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - August 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
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Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия Денга 1768 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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