Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1768 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,421,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1768 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1493 проданному на аукционе H.D. Rauch за 90 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Baldwin's (1)
- Katz (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (3)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (2)
- Russiancoin (1)
- Александр (4)
- Имперская монета (8)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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