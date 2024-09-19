Денга 1768 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1768 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1493 проданному на аукционе H.D. Rauch за 90 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2014.

Сохранность UNC (2) AU (1) XF (12) VF (14) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (2) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (4) VF30 (2) VF20 (1)

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