10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет уже (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет уже. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

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