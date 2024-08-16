Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет уже (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Портрет уже
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,570
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет уже. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1630 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность G6
Цена
******
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Где продать?
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