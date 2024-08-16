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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет уже (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Портрет уже

Аверс монеты - 10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Портрет уже - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Портрет уже - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,570

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет уже. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1630 EUR
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность F
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность G6
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1768 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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