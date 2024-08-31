Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (166) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
461 $
Цена в валюте аукциона 41000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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