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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1768 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1768 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (166) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
461 $
Цена в валюте аукциона 41000 RUB
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
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Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1768 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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