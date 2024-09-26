10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет шире (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет шире. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Александр за 34000 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

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