Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет шире (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Портрет шире
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,570
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет шире. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Александр за 34000 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (1)
- Künker (2)
- Meister & Sonntag (1)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (1)
- Roma Numismatics (1)
- Sonntag (2)
- Westfälische (1)
- Александр (9)
- Русское Наследие (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4587 $
Цена в валюте аукциона 3600 GBP
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
32640 $
Цена в валюте аукциона 2040000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 рублей 1768 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск