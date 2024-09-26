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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет шире (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Портрет шире

Аверс монеты - 10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Портрет шире - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Портрет шире - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,570

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет шире. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Александр за 34000 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (9)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4587 $
Цена в валюте аукциона 3600 GBP
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
32640 $
Цена в валюте аукциона 2040000 RUB
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 27, 2014
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS63
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1768 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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