1 рубль 1768 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5328 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (11) AU (78) XF (91) VF (68) F (9) VG (1) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS60 (5) AU58 (11) AU55 (11) AU53 (10) AU50 (7) XF45 (17) XF40 (15) VF35 (11) VF30 (4) VF25 (2) VF20 (4) F15 (1) F12 (1) DETAILS (5) Сервис NGC (6) ННР (2) RNGA (6) PCGS (1)

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