5 копеек 1768 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1768 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе AURORA за 92500 RUB. Торги состоялись 29 января 2020.

Сохранность UNC (3) AU (42) XF (42) VF (44) F (4) Нет оценки (42) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (6) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (8) XF40 (8) VF35 (4) VF25 (1) VF20 (3) BN (10) Сервис CGC (3) NGC (5) RNGA (1) PCGS (3)

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