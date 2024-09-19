Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1768 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,542,254
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (177)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1768 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе AURORA за 92500 RUB. Торги состоялись 29 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Antykwariat u Nilsa (1)
- Artemide Aste (1)
- AURORA (28)
- Baldwin's (1)
- Cayón (2)
- CNG (5)
- Coins.ee (9)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (1)
- COINSTORE (1)
- Eeckhout (1)
- Frühwald (1)
- Haljak Coin Auction (4)
- Heritage (2)
- Katz (22)
- Künker (1)
- MUNZE (3)
- Niemczyk (3)
- Numis.be (1)
- Numisbalt (7)
- Numismática Leilões (1)
- Rare Coins (9)
- Roma Numismatics (2)
- Russiancoin (32)
- SINCONA (1)
- Tauler & Fau (2)
- VAuctions (1)
- Via (3)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (2)
- Александр (6)
- Империя (1)
- Имперская монета (18)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3150 RUB
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF35 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1768 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск