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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1768 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1768 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1768 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,542,254

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (177)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1768 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе AURORA за 92500 RUB. Торги состоялись 29 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3150 RUB
Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1250 RUB
Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF35 BN CGC
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1768 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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