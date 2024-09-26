10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

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