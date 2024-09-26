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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (5)
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
22136 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
29545 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1768 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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