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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1768 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1768 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1768 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 17 - 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1768 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Редкие Монеты за 85000 RUB. Торги состоялись 19 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Россия Гривенник 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
496 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия Гривенник 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
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Россия Гривенник 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Гривенник 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Гривенник 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия Гривенник 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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Все фирмы 422
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