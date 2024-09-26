Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1768 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 17 - 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1768 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Редкие Монеты за 85000 RUB. Торги состоялись 19 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
496 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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