Гривенник 1768 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1768 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Редкие Монеты за 85000 RUB. Торги состоялись 19 июня 2019.

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