Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1768 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 220,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1768 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Монеты и Медали за 19800 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 19800 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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