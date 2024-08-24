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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1768 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1768 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1768 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 220,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1768 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Монеты и Медали за 19800 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 19800 RUB
Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1768 ММД "Без шарфа" на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1768 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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