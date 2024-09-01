1 рубль 1768 года ММД EI "Московский тип, без шарфа". Особый портрет (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Особый портрет. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе Александр за 4600 USD. Торги состоялись 15 сентября 2006.

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