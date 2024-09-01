Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1768 года ММД EI "Московский тип, без шарфа". Особый портрет (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Особый портрет
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Особый портрет. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе Александр за 4600 USD. Торги состоялись 15 сентября 2006.
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Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
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Дата 23 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Где продать?
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