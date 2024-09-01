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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1768 года ММД EI "Московский тип, без шарфа". Особый портрет (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Особый портрет

Аверс монеты - 1 рубль 1768 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" Особый портрет - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1768 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" Особый портрет - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Особый портрет. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе Александр за 4600 USD. Торги состоялись 15 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Luxcoins - March 23, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU58
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1768 "Московский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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