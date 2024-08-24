Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1768 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 673,500
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1768 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4373 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 700 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 14800 RUB
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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