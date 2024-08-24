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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1768 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1768 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1768 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 673,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1768 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4373 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 700 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 14800 RUB
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VG8
Цена
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1768 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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