Гривенник 1768 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1768 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4373 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 700 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность UNC (4) AU (17) XF (26) VF (25) F (1) VG (1) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) AU55 (8) AU53 (2) XF45 (3) XF40 (4) VF35 (7) VF30 (1) VF20 (5) VG8 (1) Сервис RNGA (2) NGC (2)

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