10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". "П" перевернута (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. "П" перевернута. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1336 проданному на аукционе Stack's Bowers за 31050 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.

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