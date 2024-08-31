Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". "П" перевернута (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "П" перевернута
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,570
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. "П" перевернута. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1336 проданному на аукционе Stack's Bowers за 31050 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 19 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность VF25 ICG
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность VF25 ICG
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 ноября 2010
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 12 марта 2009
Сохранность F15 NGC
Цена
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Где продать?
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