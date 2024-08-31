Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". "П" перевернута (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "П" перевернута

Аверс монеты - 10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" "П" перевернута - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" "П" перевернута - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,570

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. "П" перевернута. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1336 проданному на аукционе Stack's Bowers за 31050 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess & Bank Leu (1)
  • Auction World (2)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • CNG (1)
  • DNW (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Leu (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Naumann (1)
  • New York Sale (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rhenumis (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Schweizerischer Bankverein (2)
  • Spink (2)
  • Stack's (6)
  • UBS (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
1370 $
Цена в валюте аукциона 5800 PLN
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
4633 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - April 13, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 18, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Spink - January 19, 2020
Продавец Spink
Дата 19 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numismatica Ranieri - November 9, 2019
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Naumann - June 7, 2015
Продавец Naumann
Дата 7 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 19, 2011
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность VF25 ICG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 11, 2011
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность VF25 ICG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Spink - November 30, 2010
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - March 12, 2009
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - March 12, 2009
Продавец Stack's
Дата 12 марта 2009
Сохранность F15 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - September 11, 2008
Россия 10 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - September 11, 2008
Продавец Stack's
Дата 11 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1768 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1768 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 10 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск