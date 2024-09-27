Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1768 года ММД АШ "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД АШ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU58 ННР
Цена
2750 $
Цена в валюте аукциона 175000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58
Цена
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