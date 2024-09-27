Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1768 года ММД АШ "Московский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1768 года ММД АШ "Московский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1768 года ММД АШ "Московский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД АШ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • НИКО (1)
Россия 1 рубль 1768 ММД АШ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Россия 1 рубль 1768 ММД АШ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД АШ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД АШ "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU58 ННР
Цена
2750 $
Цена в валюте аукциона 175000 RUB
Россия 1 рубль 1768 ММД АШ "Московский тип, без шарфа" на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1768 ММД АШ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1768 ММД АШ "Московский тип, без шарфа" на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1768 "Московский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1768 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск