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1 рубль 1768 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 30 марта 2023
Сохранность AU53 PCGS
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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