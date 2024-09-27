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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1768 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1768 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1768 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - March 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numision - December 10, 2022
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1768 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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