1 рубль 1768 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность UNC (5) AU (25) XF (32) VF (19) F (15) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (7) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (4) VF35 (8) VF30 (2) VF25 (1) DETAILS (1) Сервис RNGA (4) PCGS (1) NGC (7) ННР (3)

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