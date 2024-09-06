Денга 1768 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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