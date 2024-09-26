Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1768 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1768 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2461 проданному на аукционе Katz Auction за 320 EUR. Торги состоялись 23 марта 2019.
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1768 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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