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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1768 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1768 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1768 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1768 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2461 проданному на аукционе Katz Auction за 320 EUR. Торги состоялись 23 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Luxcoins - June 3, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU55 BN
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1768 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1768 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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