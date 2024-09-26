5 копеек 1768 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1768 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2461 проданному на аукционе Katz Auction за 320 EUR. Торги состоялись 23 марта 2019.

Сохранность AU (3) XF (13) VF (15) F (6) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (1) XF45 (1) XF40 (4) VF30 (2) VF25 (1) F15 (2) DETAILS (1) BN (3) Сервис RNGA (1) NGC (1)

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