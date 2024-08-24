1 рубль 1768 года ММД EI "Московский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Монеты и Медали за 700000 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность AU (22) XF (21) VF (17) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU55 (4) AU53 (3) AU50 (5) XF40 (2) VF35 (1) VF25 (3) Сервис RNGA (1) NGC (7)

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