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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1768 года ММД EI "Московский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Грубый чекан

Аверс монеты - 1 рубль 1768 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1768 года ММД EI "Московский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Монеты и Медали за 700000 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (7)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1437 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
573 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF25
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 ММД EI "Московский тип, без шарфа" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1768 "Московский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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