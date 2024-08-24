Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1768 года ММД EI "Московский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Грубый чекан
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Московский тип, без шарфа" со знаком ММД EI. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Монеты и Медали за 700000 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1437 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF25
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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