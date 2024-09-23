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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1768 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1768 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1768 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1558 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
965 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Via - July 8, 2022
Продавец Via
Дата 8 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1768 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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