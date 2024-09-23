1 рубль 1768 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1558 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность UNC (16) AU (26) XF (26) VF (57) F (4) G (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (3) MS60 (6) AU58 (4) AU55 (6) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (8) XF40 (4) VF35 (2) VF30 (3) G6 (1) DETAILS (4) Сервис NGC (10) ННР (5) RNGA (3) PCGS (1)

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