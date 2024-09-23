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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1768 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1768 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1768 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,47 гр
  • Чистого серебра (0,1078 oz) 3,3525 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 350,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1768 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 85000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 14600 RUB
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 200 CHF
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1768 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1768 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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