20 копеек 1768 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1768 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 85000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность UNC (6) AU (11) XF (16) VF (11) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (3) AU50 (1) XF40 (2) VF35 (2) VF30 (1) F15 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (3) NGC (4) RNGA (1) PCGS (1)

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