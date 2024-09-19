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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,700

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8304 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
7210 $
Цена в валюте аукциона 6750 EUR
Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3173 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Auctiones - September 19, 2021
Продавец Auctiones
Дата 19 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Holmasto - March 6, 2021
Продавец Holmasto
Дата 6 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 4, 2017
Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе BAC - December 16, 2016
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2014
Россия 5 рублей 1768 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1768 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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