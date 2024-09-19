Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1768 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,700
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8304 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3173 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 6 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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