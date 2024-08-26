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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1768 года СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Грубый чекан

Аверс монеты - 1 рубль 1768 года СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1768 года СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,028,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ EI T.I.. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
4311 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Bruun Rasmussen - June 11, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 июня 2022
Сохранность VF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 1200 DKK
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе CNG - January 22, 2019
Продавец CNG
Дата 22 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1768 СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1768 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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