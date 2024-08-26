Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1768 года СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Грубый чекан
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,028,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ EI T.I.. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
4311 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 11 июня 2022
Сохранность VF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 1200 DKK
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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