1 рубль 1768 года СПБ EI T.I. "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1768 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ EI T.I.. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность AU (10) XF (10) VF (11) F (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (2) Сервис ННР (2) RNGA (2)

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