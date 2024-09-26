Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1796 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1796 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1796 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 260,680

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1796 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Александр за 1800 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Katz (1)
  • MUNZE (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (4)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (13)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе RedSquare - October 2, 2021
Продавец RedSquare
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полушка 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1796 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск