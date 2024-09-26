Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1796 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 260,680
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1796 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Александр за 1800 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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