Полушка 1796 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1796 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Александр за 1800 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность UNC (2) AU (7) XF (17) VF (8) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (2) BN (3) Сервис ННР (2) RNGA (1)

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