Полушка 1774 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1774 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 150 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

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