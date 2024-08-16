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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1774 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1774 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1774 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1774 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 150 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1774 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Россия Полушка 1774 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка 1774 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1774 ЕМ на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR

Где продать?

Для продажи Полушка 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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