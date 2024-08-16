Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1774 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1774 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 150 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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