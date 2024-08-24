Полушка 1792 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1792 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Русское Наследие за 250000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

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