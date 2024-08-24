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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1792 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1792 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1792 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1792
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1792 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Русское Наследие за 250000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1890 $
Цена в валюте аукциона 175000 RUB
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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