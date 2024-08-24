Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1792 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1792
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1792 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Русское Наследие за 250000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Coins.ee (1)
- Katz (2)
- MS67 (1)
- MUNZE (2)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (7)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (4)
- Александр (3)
- Империя (1)
- Имперская монета (11)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (13)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1890 $
Цена в валюте аукциона 175000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Полушка 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск