Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1766 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,106,800
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1766 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1888 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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