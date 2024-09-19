Полушка 1766 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1766 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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