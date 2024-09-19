Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1766 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1766 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1766 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,106,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1766 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Katz (1)
  • MS67 (7)
  • MUNZE (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (8)
  • RedSquare (12)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (9)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (18)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (9)
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1888 RUB
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1766 ЕМ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1766 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск