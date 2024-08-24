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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1795 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1795 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1795 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1795 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе MS67 за 82500 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 47 EUR
Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1795 КМ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Россия Полушка 1795 КМ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
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Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1795 КМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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