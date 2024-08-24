Полушка 1795 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1795 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе MS67 за 82500 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность UNC (9) AU (22) XF (30) VF (12) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (8) XF40 (7) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (3) BN (8) Сервис RNGA (4) NGC (1) CGC (2)

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