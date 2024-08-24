Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1795 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1795 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе MS67 за 82500 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (1)
- GINZA (1)
- Katz (13)
- MS67 (1)
- MUNZE (4)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (16)
- SINCONA (3)
- Александр (5)
- Империя (1)
- Имперская монета (17)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (9)
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Полушка 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск