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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1789 года. Без знака монетного двора. Гурт рубчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт рубчатый

Аверс монеты - Полушка 1789 года Без знака монетного двора Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1789 года Без знака монетного двора Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1789 года. Без знака монетного двора. Гурт рубчатый. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия Полушка 1789 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полушка 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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