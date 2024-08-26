Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1789 года. Без знака монетного двора. Гурт рубчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт рубчатый
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1789 года. Без знака монетного двора. Гурт рубчатый. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (1)
Где продать?
Для продажи Полушка 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск