Полушка 1783 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1783 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Редкие Монеты за 67500 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

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