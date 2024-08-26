Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1783 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1783
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1783 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Редкие Монеты за 67500 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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